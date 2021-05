Drużynowe Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim PROGRAM Największe lekkoatletyczne wydarzenie w tym roku na otwartym obiekcie

Drużynowe Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim to największe lekkoatletyczne wydarzenie w tym roku

Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce rozpoczną się w sobotę o godz. 15.30. Zmagania o miano najlepszego lekkoatletycznego zespołu Starego Kontynentu zakończą się w niedzielę o godz. 16.15. Złotego medalu bronią Polacy.

- Jesteśmy na dzień przed największym lekkoatletycznym wydarzeniem na otwartym stadionie. Będzie to pierwsza od dłuższego czasu impreza z udziałem publiczności. Zarówno kibice jak i sportowcy zasługują na te emocje. Wszystkim drużynom życzę powodzenia z nadzieją, że uda nam się zapewnić bezpieczeństwo sanitarne, tak by zawodnicy w zdrowiu wrócili do swoich krajów – powiedział Dobromir Karamarinov, p.o. prezydenta European Athletics.

