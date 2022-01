Drużynowe Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim sportową imprezą 2021 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego ZDJĘCIA

Drużynowe Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim sportową imprezą 2021 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego

Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce zostały uznane za sportową imprezę roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Informację o wyróżnieniu zawodów, które odbyły się w dniach 29-30 maja na Stadionie Śląskim, podano podczas Balu Mistrzów Sportu w Warszawie. Nagrodę za ich organizację w hotelu Double Tree by Hilton odebrał Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

- Tak prestiżowa nagroda przyznana za organizację Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce to dla nas motywacja do jeszcze efektywniejszej pracy, stawiania sobie coraz to nowych wyzwań. Województwo śląskie stało się kolebka Królowej Sportu, a Stadion Śląski - Narodowy Stadion Lekkoatletyczny jej wizytówką. Profesjonalizm i determinacja sprawiły, że w 2028 roku to właśnie województwo śląskie będzie organizatorem Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce, najważniejszej imprezy tej rangi na Starym Kontynencie. To ogromna promocja dla regionu. W ten sposób umacniamy jego pozycję nie tylko na sportowej mapie Polski. Naszymi partnerami w tej promocji są Ambasadorzy. Silesia „Galacticos” Athletics Team to wyjątkowa grupa najlepszych sportowców, którzy osiągnęli wszystko na światowych zawodach z medalami olimpijskimi włącznie. Jestem przekonany, że czeka nas jeszcze wiele wspólnych sukcesów. Razem tworzymy wyjątkowa sportowa rodzinę - powiedział marszałek Chełstowski.