Drzemka w pracy powinna być wprowadzona w naszym kraju! Pytamy Ślązaków, co sądzą o tym pomyśle

Wydawałoby się, że wszyscy jednym wspólnym głosem powiedzą, że drzemka w pracy się należy. Według danych, poświęcenie 15 minut na krótki sen zwiększa wydajność pracowników aż o 30 procent.

- Są różne teorie, że to pobudza bardziej do pracy, że człowiek jest bardziej wydajny, ale to jest bzdura - mówi nam jeden z panów. - To przecież jest idiotyzm. Gdybym ja widział u siebie w pracy kogoś śpiącego, wyrzuciłbym go od razu - podsumowuje.