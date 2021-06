Drzewo runęło na samochód w Żywcu. Burmistrz: Jeśli drzewo zagraża bezpieczeństwu i nie ma innej możliwości, musi zostać wycięte Łukasz Klimaniec

Jeżeli drzewo zagraża bezpieczeństwu trzeba zadbać o to, by zostało tak przycięte, żeby nie stwarzało zagrożenia. A jeśli nie ma innego wyjścia, musi zostać wycięte. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze - komentuje Antoni Szlagor burmistrz Żywca, który odniósł się do dramatycznego zdarzenia na ul. Dworcowej, gdzie drzewo runęło na samochód. Ranne zostały jadące samochodem 44-letnia kobieta i jej 17-letnia córka.