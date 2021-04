Drzewo spadło na przejeżdżający samochód. Podczas wycinki nie zachowano środków ostrożności

Mandat 100 zł za naklejkę na aucie? Przepisy mówią wyraźnie. Nie odkleisz? Trzeba będzie zapłacić mandat

Choć naklejki na samochodach z symbolem państwa w którym został on zarejestrowany to dla wielu kierowców raczej melodia przeszłości, to w rzeczywistości taki obowiązek nadal istnieje, lecz pod pewnymi warunkami. Za brak naklejki lub niewłaściwą naklejkę można natomiast zapłacić mandat w wysokości 100 złotych. A jakich sytuacjach mówi Kodeks drogowy?