Drzwi jego gabinetu były naprawdę otwarte, bo Leszek kochał ludzi - Lecha Motykę wspomina Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz Radia Katowice

W 2010 roku, gdy został dyrektorem Planetarium właśnie przygotowywało się organizacji największej imprezy z swojej historii - Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. Te zawody, które odbyły się w następnym roku przeszły do historii jako jedna z najlepiej zorganizowanych olimpiad. Dlaczego? Bo Leszek nam zaufał. Bo był szefem wierzącym w kompetencje swoich podwładnych. Bo wiedział, że każdy zna swoją rolę w zespole. A w dzisiejszych czasach taka cecha to rzadkość.

Drzwi jego gabinetu naprawdę były otwarte, bo Leszek kochał ludzi. Jako dyrektor integrował się z zespołem - czy to na firmowym grillu, czy w czasie corocznych wycieczek zespołu. Dużo wtedy żartował. Zresztą to mało powiedziane - był prawdziwą kopalnią dowcipów.

Był także szefem wyrozumiałym - co odczułem na własnej skórze. W czasie jednego wywiadów dla telewizji opowiadając o Stacji Klimatologicznej przy Planetarium, która była oczkiem w głowie Leszka, wskazując na klatkę meteorologiczną nazwałem ją „skrzynką”. I zrobiłem to wiele razy. Dla uszu klimatologa „skrzynka meteorologiczna” brzmi jak „fakt autentyczny” dla polonisty. A jednak nie zostałem Drogi Leszku, rozerwany przez Ciebie na strzępy lecz jedynie delikatnie pouczony.

Taki właśnie byłeś - życzliwy i wyrozumiały - także dla swoich uczniów z chorzowskich szkół. Wielu z nich zaraziłeś swoją pasją do geografii. To właśnie sprawami edukacji zajmowałeś się jako chorzowski radny.

Chwileczkę. Czy cechy o których właśnie piszę to nie Czułość, o której mówiła Olga Tokarczuk po odebraniu literackiego Nobla? Czułość, której we współczesnym świecie tak bardzo nam brakuje: „Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.”

Pamiętam, że 30 czerwca 2018 roku, tuż przed przed zamknięciem Planetarium na czas przebudowy siedzieliśmy w Twoim gabinecie i zastanawiałeś się, co powiedzieć o słynnym projektorze Zeissa, który miał za kilkanaście minut wyświetlić swój ostatni pokaz.

Rzuciłem wtedy myśl, że co jak co, ale ten Zeiss, który stał na środku sali Planetarium od 1955 roku musi mieć duszę. A ty wtedy od razu dodałeś: „i ta dusza pójdzie teraz do nieba”.