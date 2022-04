Dublet Polaków w Grand Prix Chorwacji. Bartosz Zmarzlik wygrywa, Maciej Janowski drugi

Przed zawodami Polacy uchodzili za faworytów, tym bardziej, że z powodu agresji Rosji na Ukrainę, z cyklu wykluczono Artioma Łagutę i Emila Sajfutdinowa. Na szczęście nasi reprezentanci wzorowo wywiązali się z roli faworytów i zajęli dwa czołowe miejsca.

Najlepszy okazał się Bartosz Zmarzlik, który jest faworytem do wygrania całych mistrzostw. Gorzowianin ma już na swoim koncie dwa tytuły, ale wciąż jest głodny zwycięstw. Udowodnił to w Gorican, gdzie w środkowej fazie zawodów miał pewne problemy, ale w decydujących momentach był zdecydowanie najlepszy.

Drugie miejsce zajął Maciej Janowski, który był w Chorwacji równie szybki co Zmarzlik. Wrocławianin od lat zaliczany jest do czołówki, ale z reguły po dobrym początku sezonu, nieco schodzi z niego powietrze. Jeśli Janowski marzy o pierwszym medalu w Grand Prix, to musi utrzymywać równą dyspozycję.