Duch Jerzego Pilcha unosi się nad Wisłą. Zobacz dom pisarza, gdzie będzie się mieściła siedziba festiwalu Granatowe Góry

Książki praktycznie w każdym kącie; pożółkłe, czarno-białe fotografie na ścianach i półkach, pozostawione drobiazgi – rodzinny dom Jerzego Pilcha w dwa lata po śmierci pisarza zdaje się być opuszczony, zapomniany, przejmująco smutny, jak dom, który stracił gospodarza. Ale to złudzenie, nie do końca tak jest. Niedawno Wisła odkupiła ten dom od córki pisarza i ma wobec niego konkretne plany, a w miejscowości trwają intensywne przygotowania do drugiej edycji Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z RODZINNEGO DOMU JERZEGO PILCHA