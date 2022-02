Duchy na Skrzycznem. Długi weekend w Szczyrku pełen atrakcji

W długi weekend wiele będzie się działo w Szczyrku i to nie tylko na stokach narciarskich. Jednak to tam, gdzie można szusować należy spodziewać się tłumów. Zwłaszcza że w szczyrkowskich ośrodkach warunki do jazdy są znakomite, a słońce, które nieśmiało zaczęło wychodzić za chmur sprawia jedynie, że zabawa na stoku jest jeszcze przyjemniejsza.