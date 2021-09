Duże korki na remontowanej DK1 w Ząbkowicach. Kierowcy tracą nerwy, a prace potrwają prawie do końca 2023 roku

Samochód za samochodem, w żółwim tempie do przodu

To droga, którą codziennie pokonują tysiące samochodów. Osobowych, tirów, autobusów. Prowadzi z Warszawy, Łodzi czy Częstochowy w kierunku Tychów i Bielska-Białej, a po drodze do Dąbrowy Górniczej czy Sosnowca. Nic więc dziwnego, że zmasowane prace drogowe i przekierowanie ruchu tylko na trasę w stronę Częstochowy i zamknięcie węzła Pogoria (nie można teraz tędy wjechać do dzielnicy Ząbkowice, ani z niej wyjechać) powodują, że tak naprawdę lepiej tą trasą wcale nie jechać. Niestety, nie zawsze się tak da. Muszą stać w korkach mieszkańcy Ząbkowic, Antoniowa, Ujejsca, auta wiozące towary, jadące tranzytem, auta dostawcze.