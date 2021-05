Duże zmiany na osiedlu przy ulicy Łącznej w Dąbrowie Górniczej. Pojawią się place zabaw, plenerowe siłownie, nowe miejsca parkingowe

Tłumy w Parku Śląskim. To oaza na lockdownowej mapie Śląska. Ludzie spacerują, jeżdżą na rolkach i rowerze

Alejki Parku Śląskiego wypełnione są spacerowiczami, rowerzystami, rolkarzami i biegaczami. Tu przez chwilę można zapomnieć o pandemii. To mała oaza na lockdownowej mapie regionu, gdy wszystko wokół jest pozamykane. Można przyjść tu na spacer z całą rodziną lub z naszym czworonogiem, pójść do skansenu, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a nawet przejechać się kolejką linową "Elka". Nie można jednak zapomnieć o koronawirusie. Trzecia fala epidemii jest groźna, a w szpitalach brakuje wolnych łóżek. Niektórzy pacjenci ze Śląska będą musieli być transportowani do szpitali w innych województwach. Zachowajmy ostrożność i zdrowy rozsądek.