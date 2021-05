Duże zmiany w strefie płatnego parkowania na rynku w Siewierzu. Zapłacimy mniej, a strefa obowiązuje krócej, 7 godzin dziennie

Dyskusja o tym, czy parkowanie w rynku powinno być płatne czy nie toczyła się od wielu tygodni. Pojawił się także oficjalny protest przedsiębiorców i mieszkańców, którzy nie chcieli płacić 3 zł tylko za to, że skorzystają z bankomatu, czy zrobią szybkie zakupy.

- Uwolnienie wszystkich miejsc parkingowych może spowodować powrót do tego, co było wcześniej. Tak więc już o godzinie 7 rano większość miejsc parkingowych będzie pewnie zajętych, a mieszkańcy, którzy będą chcieli zostawić tu swój samochód będą mieć z tym problem. Zdania na temat opłat parkingowych są podzielone. Część mieszkańców jest bardzo zadowolona z ich wprowadzenia, a pozostali nie. To nie są łatwe decyzje, ale zależało nam na tym, by była rotacja tych samochodów. By nie blokowały rynku przez całe dnie. – podkreślał Zdzisław Banaś. Często zdarzało się wcześniej faktycznie tak, że auta pozostawiane były wokół rynku przez dłuższy czas, co wykluczało możliwość parkowania przez mieszkańców wtedy, kiedy przyjeżdżali tu na zakupy, do lekarza, czy załatwić inne sprawy.