Дванадцять разів поспіль або феномен Чорнобаївки (Dwanaście razy z rzędu czyli fenomen Czarnobajewki)

Окупанти використовували чорнобаївський аеродром, як логістичний центр та командний пункт, але вже з початку війни почали потерпати від ЗСУ. Таким чином сумарно у боях за Чорнобаївку знищено близько 100 танків ворога, 50 гвинтокрилів, мінімум 2 російські генерали та безліч особового складу війська окупантів. Чому не дивлячись на численні втрати збройні сили РФ не відступають з цього місця? Чим важливий цей пункт?

Село Чорнобаївка знаходиться всього лише за 10 км від міста Херсон, де неподалік знаходиться херсонський аеропорт – один з ключових пунктів контролю для ворога. Саме такі позиції намагалися зайняти окупанти, щоб перекидувати свою техніку з Криму. Після захоплення Херсона росіяни намагались розвернути наступ на Миколаїв та Одесу, тому їм потрібно було рухатися через мости у Антонівці та Новій Каховці, що виявилось практично не можливим. Адже саме ці дві переправи перебувають у радіусі обстрілу «Смерчів» та «Ураганів». Звідси і вибір Чорнобаївки як «захищеного» периметру. Також ця місцевість стратегічно важлива для РФ тому, що військовий аеродром це єдиний майданчик, де можна посадити вертольоти. Також територія аеродрому була зручною для розташування штабу всієї зведеної Південної групи військ: Чорнобаївка щільно була набита ворожою технікою і офіцерами. Загарбник планував залягти там на дно, а як результат потрапив у капкан і має проблеми з ресурсами та їх постачанням.

Для України ж Чорнобаївка стала своєрідним символом розгрому російських військ. У соціальних мережах з кожним днем з’являється все більше мемів та жартів на цю тему. Таких, як наприклад: «Усі дороги ведуть у Чорнобаївку», «Побачити Чорнобаівку та померти» чи про день бабака для російських військових. Про це феноменальне село у війніз Росією українці пишуть вірші та створюють пісні. Військові ж ЗСУ показують на ділі, що Чорнобаївка стає справжнім прокляттям та фільмом жахів для загарбників. Висловився на цю тему й президент України Володимир Зеленський:

«Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові командири показали себе повністю такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій».

Czarnobajewka okazała się prawdziwym przekleństwem dla okupantów: wojska rosyjskie zostały tam pokonane już 12 razy! Rosyjscy wojskowi i eksperci nazwali już wioskę „trójkątem śmierci”. Dla Ukrainy Czornobajewka pozostała symbolem klęski wojsk rosyjskich. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej memów i żartów na ten temat.

Kateryna Yakovleva

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