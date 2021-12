Dwa świąteczne jarmarki w Dąbrowie Górniczej. Kolędy, koncerty, konkursy, będzie też można wygrać bożonarodzeniową choinkę

Jarmarki bożonarodzeniowe w Dąbrowie Górniczej

W przedświąteczną atmosferę wprowadzi nas sztuka „Eliksir” w wykonaniu nauczycieli MOPT-u, na którą organizatorzy zapraszają zwłaszcza dzieci – 16 grudnia o godz. 19 do Warsztatu Fabryki Pełnej Życia w centrum miasta. Będzie to wstęp do jarmarku, który w pełni rozkręci się tu w piątek 17 grudnia. Tego popołudnia – od godziny 15 – czekać będą na wszystkich stragany wypełnione dekoracjami świątecznymi ręcznie wykonanymi przez uczniów dąbrowskich placówek oświatowych, członków stowarzyszeń i fundacji. Tego dnia nie może też zabraknąć Mikołaja i Śnieżynek, których na pewno spotkacie w Fabryce.