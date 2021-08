Dwaj Polacy na podium Red Bull Roof Ride w Katowicach. Wygrał Dawid Godziek, a jego brat Szymon był trzeci ZDJĘCIA

Dwaj Polacy na podium Red Bull Roof Ride w Katowicach. Wygrał Dawid Godziek

W kwalifikacjach zawodów Red Bull Roof Ride w Katowicach uczestniczyło 28 zawodników z całego świata. W sobotnim finale zobaczyliśmy najlepszych 12 rowerzystów, którzy na specjalnej rampie usytuowanej między MCK i Spodkiem wyczyniali prawdziwe cuda zaprzeczając obowiązywaniu na Śląsku prawu ciążenia.

Każdy z zakwalifikowanych do finału zawodników miał trzy okazje do zaprezentowania się podczas przejazdów publiczności i sędziom. Jurorzy oceniali trudność trików, ich precyzję, wykonanie i to jak skomplikowany był cały przejazd odejmując punkty za wszystkie niedociągnięcia.

Najlepszy okazał się Dawid Godziek. W swoim najlepszym przejeździe, poza twister no-handerem wykonał jeszcze kilka bardzo złożonych kombinacji i wygrał w sposób bezdyskusyjny.