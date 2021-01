Dwaj Rumunii oszukali mieszkańców m.in. w Katowicach. Mieli wyłudzić ponad 1,7 mln zł od 231 osób

Katowicka prokuratura oskarżyła Nigeryjczyka o werbowanie kurierów do przemytu narkotyków w Europie

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała akt oskarżenia przeciwko Nigeryjczykowi, który miał werbować kurierów, zajmujących się przemytem narkotyków z Ameryki Południowej do Europy. - Pozyskał do przemytu kobietę, która z terenu Peru do Polski dokonała przywozu kokainy w ilości nie mniejszej niż 200 gramów - informuje prok. Marta Zawada-Dybek. Mężczyzna został oskarżony także o pranie brudnych pieniędzy.