Dwie premiery w trzy dni! „Podwodny świat" i „Piętra lasu" to nowe bajki Marka Marcinowskiego. Pisarz ze Śląska przygotował literacką ucztę

Marek Marcinowski to pisarz pochodzący z Jastrzębia-Zdroju. Swoją twórczość rozpoczął od tytułu dla dorosłych, powieści sensacyjnej „Wiele do stracenia”. Następnie zaczął pisanie treści dla dzieci. Debiutem w tej kategorii była książka „Kosmoliski” wydana w kilku językach, po niej ukazały się „Ekoliski” i „Przygody Julki i Krzysia. Zamki Południowej Polski”. Książki pisane przez literata to głównie beletrystyka. Jego ostatnią książką była bajka pt. „Wojtuś i jego potworki. Emocje u dzieci". Teraz przyszła pora na dwa nowe tytułu.

W środę, 2 listopada, światło dzienne ujrzała bajka „Podwodny świat”, a już za trzy dni, 5 listopada, na młodych czytelników czeka kolejna premiera - książka „Piętra lasu”.