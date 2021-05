Dwóch 33-latków z Orzesza zginęło w katastrofie samolotu Air France. Linie lotnicze i Airbus staną przed sądem za wypadek z 2009 roku

W nocy z 31 maja na 1 czerwca samolot Air France z Rio de Janeiro do Paryża (Airbus A330) z 228 osobami na pokładzie runął z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę w głąb Oceanu Atlantyckiego. Nikt nie przeżył, w tym Piotr Sz. i Robert B., którzy wracali feralnym lotem do domów.

Piotr Sz. i Robert B. mieszkali w Orzeszu. Obaj byli drobnymi przedsiębiorcami i przyjaźnili się od lat. Pasją Sz. były podróże. W 2009 roku planował odwiedzić cztery kontynenty. Był w Stanach Zjednoczonych, wraz z przyjacielem poleciał do Brazylii, a w dokumentach miał już wizę do Australii. Niestety trzeciej podróży z tej listy nie zdążył odbyć.

Raport Biuro Śledztw i Analiz Lotniczych (BEA) ujrzał światło dzienne 5 lipca 2012 roku. Śledczy wskazali wprost, że do katastrofy samolotu Air France przyczyniły się dwa czynniki. Po pierwsze - złe przeszkolenie pilotów. Po drugie - awaria techniczna maszyny.

Oblodzenie czujników prędkości (rurek Pitota) doprowadziło do błędnych odczytów na zegarach w kokpicie i wyłączenia autopilota. Można by było z tego wybrnąć, gdyby nie błędy pilotów, którzy źle zareagowali w tej sytuacji, doprowadzając do przeciągnięcia oraz utraty sterowności.