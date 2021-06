Dworcowa w Katowicach. Betonowa pustynia czy piękny deptak? Remont ulicy dobiega końca. Są drzewka, latarnie, bruk

Remont obejmuje odcinek ulicy od św. Jana do Mariackiej, wzdłuż Starego Dworca. Wykonawcą jest firma Silesia Invest z Gliwic, a projekt wyszedł z pracowni AIR Jurkowscy Architekci, która projektowała też Mariacką. Koszt przebudowy to 17 mln zł.

Dworcowa w Katowicach, historia ulicy

Budowa dworca z prawdziwego zdarzenia dobiegła w Katowicach końca w 1865 roku. Wtedy już istniała przy dworcu ulica Am Bahnhof. Do Dworca, bo tak tłumaczy się na język polski pierwotna nazwa Dworcowej, ciągnęła się wzdłuż torów kolejowych, początkowo na odcinku pomiędzy Sedanstasse i Poststrasse (dzisiejszymi Mielęckiego i Pocztową). Prócz szybko rozwijającego się przy niej kompleksu budynków kolejowych od strony południowej (której zabudowa uformowała się do pierwszych lat XX wieku), w drugiej połowie wieku XIX wyrosły kamienice tworzące południową pierzeję ulicy, która tymczasem zmieniła nazwę na Bahnhofstrasse. W 1922 roku, po włączeniu Katowic do Polski, Dworcowa otrzymała nazwę, którą nosi do dziś (z przerwą w okresie II wojny światowej). W drugiej połowie XX wieku Dworcowa została przedłużona w kierunku wschodnim. Stało się tak w związku z budową nowego dworca kolejowego w Katowicach. W XXI wieku, po wyburzeniu dworca z lat 70., Dworcowa została skrócona o teren, na którym powstał następny, obecny dworzec kolejowy w Katowicach. W ten sposób stary dworzec w Katowicach przetrwał swojego bezpośredniego następcę. Doczekawszy XXI wieku, zyskać ma nową funkcję. Mieści m.in. bank i restaurację. Jedno i drugie nawiązuje jakby do historii tego miejsca - przed laty w kompleksie katowickich zabudowań dworcowych funkcjonowały m.in. restauracja Dworcowa oraz Kolejowa kasa Oszczędności. (BOR)