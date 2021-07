Dworcowa w Katowicach. Kiedy koniec remontu i otwarcie deptaka? Wykonawca przekazał miastu plac budowy. Ale wciąż trwają tu prace Dorota Niećko

Dworcowa w Katowicach. Wykonawca przekazał plac budowy miastu 16 lipca 2021, ale to nie znaczy, że deptak jest otwarty. Wciąż stroi tymczasowe ogrodzenie, trwają jakieś prace. Teraz czas na odbiory. Otwarcie - w sierpniu 2021. Wciąż trwają też prace przy okolicznych budynkach - starym dworcu, hotelu. Remont w tej okolicy szybko się nie skończy. Koszt przebudowy ulicy to ok. 17 mln złotych.