Dworcowa w Katowicach: kiedy otwarcie? Remont się skończył, ale wciąż stoją tymczasowe ogrodzenia. Są drzewka, trawy, fontanna

Jeśli nie ogarniacie, czy Dworcowa w Katowicach jest już gotowa, czy nie, nie jesteście jedyni. Bo z jednej strony - chodzą nią ludzie, jeżdżą rowery, na nowym parkingu parkują samochody, a restauracje i kawiarnie wystawiają ogródki. Z drugiej strony - na nowym deptaku wciąż stoją tymczasowe ogrodzenia placu budowy. I to niejednego! Prócz prac na deptaku, toczą się tu przecież także inne inwestycje - jak remont części starego dworca czy rozbudowa hotelu Diament. Nie jest łatwo rozeznać się, na jakim etapie jest ulica i co do kogo należy.