Dworzec autobusowy w Katowicach przy Sądowej jest gotowy. Ale od miesięcy stoi zamknięty. Lato minęło a autobusy dalej kursują ze Skargi

Pośpiech byłby jednak wskazany, bo póki co podróżni w Katowicach wciąż muszą korzystać z obskurnego placu przy ulicy Piotra Skargi, który ma uchodzić za dworzec PKS. Tymczasem przy Sądowej inaczej niż na Skargi jest nowocześnie, czysto i na miarę XXI wieku.

Generalnie „Sądowa” składa się z trzech części: parkingów, peronów autobusowych (osłoniętych ogromną białą wiatą) oraz budynku obsługi podróżnych. Niewielki budynek obsługi podróżnych ma dwie kondygnacje, a jego elewację pokrywają grafitowe i żółte panele. Są tu m.in. poczekalnia, przechowalnia, toalety, kasa z biletami, do tego miejsce na dyspozytornię i pomieszczenia dla kierowców. W planach jest również punkt gastronomiczny.

Przed budynkiem (od strony centrum) jest jeszcze niewielki placyk z przystankami komunikacji publicznej – to tu będą się zatrzymywały autobusy ZTM, kursujące do ścisłego centrum miasta. Część przeznaczona dla przewoźników ponadlokalnych znajduje się po drugiej stronie - to 20 peronów autobusowych osłoniętych białą wiatą. Dalej – w kierunku Gliwickiej - są parkingi oraz miejsca postojowe dla autobusów, tzw. miejsca odstawne.