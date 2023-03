Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zostanie odwołany? Lekarze protestują Magdalena Grabowska

Rzekome odwołanie Wojciecha Michalika z funkcji dyrektora wywołało burzę w Wojewódzkim Szpitalu nr 4 w Bytomiu. Według plotek jego stanowisko miał objąć Zbigniew Bajkowski, były już dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Magdalena Grabowska

Jak przyznają pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, rzadko się zdarza, by jakaś informacja wywołała tak duże poruszenie wśród personelu. Czy zarząd województwa śląskiego naprawdę chce zmienić dyrektora placówki? Nie ma podstawy merytorycznej, żeby go odwoływać w takim momencie - komentuje dr n. med. Janusz Kuśmierz, kierownik oddziału chirurgii naczyniowej i ogólnej. Pracownicy szpitala wysłali pismo do urzędu marszałkowskiego w tej sprawie.