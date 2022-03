Dyrektor WPR w Katowicach zwolnił rzeczniczkę. Zagroziła, że "zniszczy go w mediach". Iwona Wronka: "Trudno zrozumieć motywy dyrektora"

Dyrektor WPR zwalnia rzeczniczkę

Z relacji dyrektora WPR Łukasza Pacha wynika, że 9 marca Iwona Wronka weszła do jego gabinetu, a po chwili wywiązała się między nimi kłótnia.

- Rozmawialiśmy. Przyszła do mnie poddenerwowana. W pewnym momencie powiedziała, że zniszczy mnie w mediach. Zniszczy i oczerni. Potwierdziła to w obecności dwóch świadków. To są groźby karalne - podkreślił Łukasz Pach.

Dyrektor WPR zdecydował się zgłosić sprawę do prokuratury.

- Jest to dla mnie niezrozumiałe. Nikomu bym krzywdy nie zrobił. Nie mogłem sobie pozwolić na takie zastraszanie - zaznaczył Łukasz Pach. - Twierdziła, że "nie może pracować w takim chaosie". Nie zrozumiałem jej zarzutów - dodał dyrektor WPR.

Zapadła decyzja o zwolnieniu Iwony Wronki w trybie natychmiastowym, z winy pracownika. Funkcję rzeczniczki w WPR pełniła ona przez ok. 1,5 roku, z miesięczną przerwą. Okazuje się bowiem, że nie było to jej pierwsze poważne spięcie z dyrektorem Łukaszem Pachem. Przerwa wynikała z konfliktu, który został jednak załagodzony. Iwona Wronka zdecydowała się wówczas wrócić do pracy.