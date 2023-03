Dyrektywa metanowa - w Katowicach wrze. Trwają rozmowy związkowców z europarlamentarzystami: "Dyrektywa oznacza dla górnictwa śmierć!"

W katowickiej siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności wrze. Trwają właśnie rozmowy w sprawie dyrektywy metanowej. Związkowcy obawiają się konsekwencji, jakie wynikną po wprowadzeniu jej w życie, wobec tego zaprosili polityków i parmalentarzystów z różnych grup politycznych, aby wspólnie przedyskutować zapisy dokumentu.

- Dla nas nie ulega wątpliwości, że to rozporządzenie jest bardzo niekorzystne dla polskiej gospodarki i polskiego górnictwa - twierdzi była premier Beata Szydło, europosłanka PiS. - Prace nad nim w Parlamencie Europejskim w tej chwili trwają. W komisji zostały przedłużone, więc mamy nadzieję, że będzie to jeszcze dobry moment na to, żeby szukać jakiegoś konsensusu i rozwiązania. Nie ukrywamy, że "piłka" jest po stronie większości w Parlemencie Europejskim - dodaje.