Dysfunkcje czakr i meridianów mają wpływ na nasze codzienne życie

Twój pierwszy kontakt z pacjentem najczęściej opiera się o działania profilaktyczne, czy jednak większość ludzi przychodzi, dopiero gdy zacznie odczuwać ból?

Niestety większość pacjentów to już pacjenci bólowi, którzy przychodzą dopiero z konkretną dolegliwością. Jeżeli współpracuję z pacjentem dłużej i zakończymy proces leczenia, wówczas zalecam pacjentom, by raz na miesiąc przyjść profilaktycznie i sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Pierwsze wizyty najczęściej skupiają się na zdiagnozowaniu problemu z którym przychodzi pacjent i wyeliminowaniu przyczyn dolegliwości bólowych lub ograniczeń ruchomości, których doświadcza osoba badana.

Jakub Szołdra-Laszczyk

Z jakimi najczęściej źródłami bólu zgłaszają się do Ciebie pacjenci?

Przyczyn dolegliwości bólowych może być dużo, a problem, który objawia się bólem w danym momencie, może być z nami już od wielu lat i dać o sobie znać z opóźnieniem. Przyczyny są różne: typowo strukturalne, chemiczne bądź emocjonalne.

Jeżeli problem jest strukturalny, to może być kwestią kompensacji wynikającej z dawnych urazów, złamań, zabiegów, czy operacji, które nie zostały do końca wyleczone w trakcie rehabilitacji, a organizm samodzielnie je skompensował, co z czasem objawiło się bólem.

Problem może być też pochodzenia chemicznego. Wówczas nadmiernie obciążenie w obrębie narządów może wpłynąć na zaburzenie działania układu nerwowego lub mięśniowo-szkieletowego.

Ostatnim powodem może być stan emocjonalny pacjenta. Trauma, intensywne przeżycia lub długotrwały stres mogą oddziaływać na nasze ciało i działanie układu energetycznego, co może później skutkować problemami ze zdrowiem w kontekście pracy narządów albo ewentualnych dolegliwości bólowych.