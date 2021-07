Dyżur telefoniczny eksperta ZUS. Masz pytanie w sprawie 300+ na wyprawkę szkolną - zadzwoń!

Chorzowski Oddział ZUS wspólnie z Dziennikiem Zachodnim organizuje telefoniczny dyżur ekspercki.

We wtorek, 13 lipca, w godz. od 8.00 do 10.00, dzwoniąc pod nr 32 34 90 626 będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia 300 plus w ramach programu „Dobry Start”.