Джонсон запропонував альтернативний союз для України (Johnson zaproponował alternatywną unię dla Ukrainy)

Вперше про таку ідею Джонсон заявив ще під час візиту у Києві 9 квітня, в рамках зустрічі з Володимиром Зеленським. За даними газети, прем’єр Британії вважає, що до такого союзу повинні увійти Великобританія, Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, пізніше до об’єднання може долучитися й Туреччина.

За задумо це повинен бути союз країн, які «ревно захищають національний суверенітет», притримуються ліберального підходу у економіці та «повні рішучості проявити максимально неприйнятну позицію до воєнної загрози з боку Москви».

На сьогоднішні день переговори України з Британією продовжуються, проте президент Зеленський поки що не виразив конкретної позиції на рахунок пропозиції Джонсона. Відповідь української влади ймовірно затримується у зв’язку з самітом ЄС 23 червня, на якому буде обговорене питання членства України. Важливо розуміти, що входження до ЄС це чудова економічна перспектива. Проте в ідеалі було б вступити і до Євросоюзу, і заключити союз з вищеперерахованими країнами. Такий вихід став би певною альтернативою НАТО для України.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaproponował stworzenie sojuszu politycznego, gospodarczego i wojskowego, który byłby dla Ukrainy alternatywą dla Unii Europejskiej. O tym poinformowała włoska gazeta Corriere della Sera, powołując się na jej źródła.

Johnson po raz pierwszy ogłosił ten pomysł podczas wizyty w Kijowie 9 kwietnia, podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Według gazety, brytyjski premier uważa, że ​​taki sojusz powinien obejmować Wielką Brytanię, Ukrainę, Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę, a później Turcja może również dołonczyć się do tej unii.

Kateryna Yakovleva

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