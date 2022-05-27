Джонсон запропонував альтернативний союз для України (Johnson zaproponował alternatywną unię dla Ukrainy)

Katarzyna Wiśniewska-Lewicka
Katarzyna Wiśniewska-Lewicka
pixabay
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Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував створити політичний, економічний та воєнний альянс, який стане альтернативою Європейського Союзу для України. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera, опираючись на свої джерела.

Вперше про таку ідею Джонсон заявив ще під час візиту у Києві 9 квітня, в рамках зустрічі з Володимиром Зеленським. За даними газети, прем’єр Британії вважає, що до такого союзу повинні увійти Великобританія, Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, пізніше до об’єднання може долучитися й Туреччина.
За задумо це повинен бути союз країн, які «ревно захищають національний суверенітет», притримуються ліберального підходу у економіці та «повні рішучості проявити максимально неприйнятну позицію до воєнної загрози з боку Москви».
На сьогоднішні день переговори України з Британією продовжуються, проте президент Зеленський поки що не виразив конкретної позиції на рахунок пропозиції Джонсона. Відповідь української влади ймовірно затримується у зв’язку з самітом ЄС 23 червня, на якому буде обговорене питання членства України. Важливо розуміти, що входження до ЄС це чудова економічна перспектива. Проте в ідеалі було б вступити і до Євросоюзу, і заключити союз з вищеперерахованими країнами. Такий вихід став би певною альтернативою НАТО для України.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaproponował stworzenie sojuszu politycznego, gospodarczego i wojskowego, który byłby dla Ukrainy alternatywą dla Unii Europejskiej. O tym poinformowała włoska gazeta Corriere della Sera, powołując się na jej źródła.
Johnson po raz pierwszy ogłosił ten pomysł podczas wizyty w Kijowie 9 kwietnia, podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Według gazety, brytyjski premier uważa, że ​​taki sojusz powinien obejmować Wielką Brytanię, Ukrainę, Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę, a później Turcja może również dołonczyć się do tej unii.
Kateryna Yakovleva
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