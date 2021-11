Działa samoobsługowy kiosk profilaktyczny NFZ w Katowicach. Wykonasz tam pomiary zdrowotne m.in. ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała BMI

W nowo otwartym punkcie można bezpłatnie wykonać najważniejsze pomiary zdrowotne, takie jak: ciśnienie tętnicze krwi, wzrost, masa i skład ciała, obliczyć indeks masy ciała, czyli BMI, które określają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne.

„Super pomysł. Z doświadczenia wiem, że często zgłaszamy się do przychodni zbyt późno, a tutaj szybko wszystko się odbywa i od razu są wyniki. Lepiej przy okazji wybrać się do takiego punktu profilaktycznego, lepiej zapobiegać chorobom” – powiedziała pani Krystyna, która skorzystała już z pomiarów w kiosku.

Wyniki pomiarów, wydrukowane bezpośrednio na miejscu, można omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Co ważne, nie zinterpretuje on wyników – w razie potrzeby należy zwrócić się z nimi np. do lekarza rodzinnego. Konsultant udzieli natomiast dokładnych informacji o prowadzonych przez NFZ programach profilaktycznych i doradzi, jak można się do nich zgłosić, pomoże także w uzupełnieniu ankiety do programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Konsultant zachęci też do skorzystania z bezpłatnych diet i zaproponuje kilka planów żywieniowych, które są dostępne po założeniu konta na portalu diety.nfz.gov.pl. Doradca potwierdzi również profil zaufany i pomoże aktywować Internetowe Konto Pacjenta.