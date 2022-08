Działki ROD w województwie śląskim do kupienia od zaraz! TOP 12 propozycji zakupu - ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZCIE ZDJĘCIA W NASZEJ GALERII

Działki ROD w województwie śląskim

Ceny działek i ogródków rekreacyjnych wahają się od około 20 000 złotych do ofert podchodzących pod około 100 000 złotych. W naszym wyborze znajdziecie działki poniżej tej kwoty. Najtańsza propozycja to działka w Jastrzębiu-Zdroju za 22 000 złotych, najdroższa zaś to działka w Rudzie Śląskiej za ponad 3 razy więcej. Wszystko zależy od preferencji, tego co nas interesuje oraz środków, jakie chcemy przeznaczyć na kupno własnego kawałka ziemi.