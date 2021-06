Działkowcy wypoczywają na pięknych i wypielęgnowanych ogródkach. Po wiosennych pracach przyszedł czas na letni relaks

Ogródki działkowe na wagę złota nie tylko w pandemii. Wiele osób dałoby się pokroić nawet za niewielki kawałek własnego ogródka, czy miejsca do wypoczynku także w letnie, upalne dni.

Na skwar narzekają i działkowicze, ale cieszą się, że mają swój własny kawałek przestrzeni, gdzie można odpocząć. Z dala od miejskiego zgiełku. A jak radzą sobie z upałami?

- Przede wszystkim stosujemy się do zaleceń, żeby dużo pić. Szklanka wody co godzinę to podstawa. Chłodzimy się też w mini-baseniku - mówi pani Aleksandra.