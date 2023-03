Działo neutronowe, jonowe, mikroskopy za miliony w Chorzowie. ZDJĘCIA. Otwarto Centrum Mikroskopowego Badania Materii Uniwersytetu Śląskieg Mateusz Czajka

To nie Star Wars – to nauka. 1 marca oficjalnie otwarto SPINlab – Centrum Mikroskopowego Badania Materii Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Sprzęt, który tutaj jest wykorzystywany, należy do jednego z najlepszych w tej części Europy. To tu przyspiesza się elektrony do prędkości połowy prędkości światła, czy też ogląda próbki w temperaturze około minus sto osiemdziesiąt stopni Celsjusza. W centrum można także podzielić włos na dziesięć tysięcy części, badać leki itp.