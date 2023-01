Dziani w Tychach. Karnawał z księciem cygańskim. Zobacz zdjęcia

- Kiedy mój ojciec zaproponował Agnieszce Osieckiej współpracę nad piosenką, Agnieszka się zgodziła, ale powiedziała, że tym razem po polsku pisał będzie on, a po cygańsku - ona. Było to dziwne, bo przecież Agnieszka Osiecka naszego języka nie znała. Ale piosenka powstała. Tylko, że tego refrenu "Ore ore szaba daba da" to my nie rozumiemy - wspominał Dziani, który był pierwszym styczniowym gościem cyklu "Tury Kultury" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.