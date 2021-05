Dzieci mające 12 lat i więcej zaszczepią się na koronawirusa już w czerwcu? Minister zdrowia zcdecydował

Dr Grzegorz Cessak zaapelował również, by nie bać się szczepić dzieci.

W ocenie dr Cessaka to od nas zależy, czy uda się zahamować czwartą falę koronawirusa.

Jak tłumaczył, szczepienia dla dzieci mają rozpocząć się w tegoroczne wakacje, a z dużym prawdopodobieństwem będzie to jeszcze czerwiec bieżącego roku.

Badania, które zostały wykonane, wskazują na bardzo wysoką skuteczność tych szczepień wśród dzieci i na ich wysokie bezpieczeństwo. - tłumaczył.

W Polsce trwają również badania nad skutecznością szczepionek u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Jak poinformował dr Cessak uczestniczy w nich blisko 5 tysięcy dzieci i mają one zostać zakończone we wrześniu.

Przypomnijmy, że 28 maja Europejska Agencja leków zatwierdziła szczepionki BioNTech i Pfizer dla dzieci w wieku 12-15 lat.