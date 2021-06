Dzieci trafiły do szpitala w Katowicach. Zjadły trujące rośliny

Urazy i odwodnienie - to doskwiera dzieciom w czasie wakacji

Codziennie na Szpitalny Oddział Ratunkowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka trafia od 80 do 100 młodych pacjentów. Większość tych przypadków można zaliczyć do dwóch grup, które stanowią urazy oraz odwodnienie. Lekarze są zdania, że przy odrobinie chęci i dobrej woli, większości dzieci można by zaoszczędzić bólu i wizyty w szpitalu. Wystarczy jedynie bardziej uważać.