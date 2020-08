Dzieci wracają do szkół 1 września: jak najlepiej zadbać o ich bezpieczeństwo?

We wtorek, 1 września, dzieci i młodzież wrócą do szkół. Ale ten powrót będzie zgoła inny, od znanego nam do tej opory. Powrót do szkół w czasie koronawirusa budzi wiele pytań i obaw, zwłaszcza ze strony rodziców. Czy dzieci wracające do szkół 1 września będą tam bezpieczne? Jak o to zadbać? Zobaczcie filmik.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa w szkołach będą obowiązywały nowe zasady. W wielu placówkach szkół rodzice są już proszeni przez wiadomości na MobiDzienniku czy informacje na profilach facebookowych szkoły, aby bez pilnych powodów nie wchodzili do budynku szkoły.