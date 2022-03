Dzieci z ukraińskiego domu dziecka są już bezpieczne. Spokojną noc spędziły w Ustroniu

Dzieci z ukraińskiego domu dziecka są już bezpieczne

90 dzieci ewakuowanych z ukraińskiego domu dziecka znalazło schronienie w Ustroniu. We wtorek, 1 marca, w nocy autokary z dziećmi dotarły do uzdrowiska. Schronienie zapewniło im uzdrowisko należące do Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

- Zmęczonym dziś długą i niebezpieczną podróżą dzieciom zapewnimy pierwszą spokojną noc, bez syren alarmowych, bez otaczającej wojny… - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

I jak dodano: - Dzięki wsparciu polskiego konsula w Kijowie, ukraińskiego Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Caritas Polska chcemy im pomóc.