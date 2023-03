Dziecięca eskorta na Diamentową Ligę. Zgłoś się do konkursu i wyprowadź lekkoatletów na Stadion Śląski Jacek Sroka

Dziecięca eskorta wyprowadzi na płytę Stadionu Śląskiego m.in. Armanda "Mondo" Duplantisa Marzena Bugala-Astaszow Polska Press

W Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej zaplanowanym na 16 lipca lekkoatletów na Stadion Śląski będą wyprowadzać dzieci wzorem meczów reprezentacji Polski. Konkurs na dziecięcą eskortę na polskie zawody zaliczane do elitarnego cyklu Diamentowej Ligi rusza 15 marca i potrwa miesiąc, a jego zwycięzców poznamy w Dniu Dziecka. Zobaczcie co trzeba zrobić, żeby się do niego zgłosić.