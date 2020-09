Dziecko przyszło zdrowe na świat dzięki zastosowaniu trzech szwów Mac. Donalda. Maluszka uratowano w Katowicach

- Nowość polegała na tym, że pierwszy raz, przynajmniej udokumentowany, założono potrójny szew Mac Donalda, co spowodowało, że utrzymanie ciąży do porodu było bezpieczne - mówi dr Maciej Jędrzejko specjalista ginekolog - położnik z Katowic.

Nowość polega na tym, że pierwszy raz (w każdym razie udokumentowany) założono potrójny szef MacDonalda. Dziecko urodziło się zdrowe, a metoda okazała się skuteczna. Do zabiegu doszło w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SIMIN Urovita dr Marcina Sodowskiego.

Do tej pory zakładano jeden szew i jak się nie udawało utrzymać ciąży to uważano, że trudno ... Dochodziło do poronienia.