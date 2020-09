Dziecko przyszło zdrowe na świat dzięki zastosowaniu trzech szwów McDonalda. Maluszka uratowano w Katowicach

- Nowość polegała na tym, że pierwszy raz, przynajmniej udokumentowany, założono potrójny szew McDonalda, co spowodowało, że utrzymanie ciąży do porodu było bezpieczne - mówi dr Maciej Jędrzejko specjalista ginekolog-położnik z Katowic.

Czym jest szew McDonalda? To szew okrężny szyjki macicy. Taki okrężny szew zakłada się wówczas, gdy dochodzi przedwczesnego dojrzewania szyjki macicy w czasie ciąży. Zagrożeniem jest poród przedwczesny. Tym razem lekarze założyli potrójny szew.

Nowość polega na tym, że pierwszy raz (w każdym razie udokumentowany) założono potrójny szef McDonalda. Dziecko urodziło się zdrowe, a metoda okazała się skuteczna. Do zabiegu doszło na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SIMIN Urovita dr. Marcina Sodowskiego.

Do tej pory zakładano jeden szew i jeśli się nie udawało utrzymać ciąży, to uważano, że trudno... Dochodziło do poronienia.