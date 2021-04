Dziecko w Oknie Życia w Częstochowie. Rodzice zgłosili się na policję po dziewczynkę z zespołem Downa

Siostra Barbara Kaczmarczyk, przełożona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, opowiada, że około godz. 1.00 w nocy usłyszała alarm. W pierwszym odruchu pomyślała, że może włączył się alarm w jakimś samochodzie. Wyjrzała przez okno, ale nie. Wówczas zeszła na dół i od razu skojarzyła, że to z Okna Życia.

Młodszy aspirant Kamil Sowiński, zastępca oficera prasowego częstochowskiej policji, poinformował, że w sobotę około godz. 1.00 w nocy siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny opiekujące się Oknem Życia przy ul. Kazimierza w Częstochowie, zgłosiły, że ktoś pozostawił w oknie dziecko. - Była to dziewczynka w wieku 5-6 miesięcy, bez żadnych obrażeń - dodał mł. as. Kamil Sowiński.

- Emocje były bardzo duże, zastanawiałam się czy ktoś nie zrobił jakiegoś kawału. W pierwszym momencie pomyślałam, że to lalka, bo to dzieciątko leżało zupełnie w bezruchu. Było tak cieplutko ubrane, w taki polarek ładny. Zresztą dziecko było bardzo zadbane. Jeszcze w reklamówce były zostawione rzeczy na przebranie, łącznie z pampersami, ale nie było żadnej kartki z jakąś informacją. Była to dziewczynka z Zespołem Downa, jak można było zauważyć - opowiada siostra Kaczmarczyk.