Dzień babci i dziadka. 21 i 22 stycznia - to weekend dla nich. Jak świętujemy te dni w Polsce i na Śląsku? Tradycje święta na świecie

W Polsce tradycja Dnia Babci i Dziadka sięga przełomu lat 60. i 70. XX wieku. W Stanach święto ma rangę państwową. We Włoszech babcie i dziadkowie utożsamiani są z aniołami i wręcza się im niezapominajki. We Francji odbywają się specjalne pochody i obowiązkowo należy wypić "kawę babci". Jak Wy świętujecie te rodzinne dni? Czym obdarowujecie swoje babcie i dziadków? Pamiętajcie, ten weekend należy do królowej babci i króla dziadka!