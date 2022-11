Dzień Czarnego Kota MEMY. Czarny kot wcale nie oznacza nieszczęścia. To okazja do walki z przesądami i stereotypami MR, TK

Dzień Czarnego Kota, który wypada 17 listopada, powstał z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt (AIDAA), data nie jest przypadkowa, ponieważ według Włochów 17 jest tak samo pechowa, jak dla nas 13 i owiany pechowymi mitami piątek trzynastego. To dobra okazja do walki ze stereotypami i pokazania, że czarny kot nie musi być kojarzony z nieszczęściem. Przy okazji zobaczcie w galerii kocie memy, które specjalnie przygotowaliśmy dla was z tej okazji.