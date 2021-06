Dzień Dziecka 2021. Czym bawią się nasze dzieci? Sprawdźcie TOP8 ulubionych zabawek pociech RED

Czym naprawdę bawią się dzieci? To pytanie spędza niejednemu sen z powiek. Zwłaszcza, gdy zbliżają się urodziny wnuka, imieniny bratanicy, albo właśnie Dzień Dziecka. To właśnie od dziadków, cioć i wujków nasi milusińscy otrzymują najwięcej, bo aż około 80 proc. zabawek. Zakładając, że to rodzice najlepiej wiedzą, czym lubią się bawić ich podopieczni, nie dziwią inne statystyki – większością zabawek w pokoju dziecko bawi się tylko przez chwilę… Co kupić, aby nasz prezent zainteresował latorośl na dłużej? Oto nasz subiektywny ranking. Czekamy na Wasze propozycje.