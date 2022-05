Dzień dziecka: Jakie zabawki będą najlepsze dla rozwoju dziecka? Wybierz prezent z głową!

Zabawki to część życia dziecka, bez względu na wiek. Wiele osób ciągle powtarza, że dzieci powinny się bawić tylko patykami i kartonowymi pudłami. Oczywiście, może być to doskonały sposób na kreatywną zabawę, jednak rynek oferuje tyle zabawek, że aż żal z tego nie wykorzystać! Przygotowaliśmy zestawienie zabawek dla dzieci w wieku 1 - 12 lat, by ułatwić nieco wybór odpowiedniej.

Jaką zabawkę wybrać, by wspierała rozwój naszego dziecka?

Zabawka przede wszystkim musi być dopasowana do wieku naszej pociechy - wbrew pozorom, to trudna sprawa. Z jednej strony producenci umieszczają znaczki informujące, dla jakiego wieku przeznaczona jest dana zabawka, jednak często się zdarza, że nie ma to nic wspólnego z odpowiednim wiekiem dziecka. Przecież pięciolatkowi może spodobać się zabawka dla trzylatka, prawda? To bardzo indywidualna sprawa. Każdy wiek ma jednak swoje etapy rozwoju, w których warto ćwiczyć pewne umiejętności, predyspozycje. Wzmacniać dziecko, podając do zabawy coś ciekawego, wartego zainteresowania, poświęcenia czasu i energii.