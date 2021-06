Dzień Dziecka w Jaworznie. W Byczynie na najmłodszych mieszkańców czekała świetna zabawa

Dzień Dziecka w Jaworznie. Zabawa w Byczynie

Większość z nas z roztargnieniem wraca do czasów dzieciństwa. Najczęściej to chwilę pełne uciechy, bez zmartwień i trosk. Dzień Dziecka to święto, w którym pokazujemy jak kochamy nasze dzieci i zachęcamy je do udziału w różnych zabawach. W tym roku Dzień Dziecka jest także ważny pod względem wydarzeń miejskich - to właśnie od tego święta w wielu miastach powrócono do mniejszych wydarzeń po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią.