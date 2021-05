Dzień Dziecka w Mysłowicach PROGRAM Zabaw odbędzie się w Parku Słupna. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych?

W tym roku z okazji Dnia Dziecka odbędzie się impreza w Parku Słupna. Czekają kulturalne i sportowe atrakcje. Zdecydowanie nie będzie nudy. Na mysłowiczan czekają konkursy, występy, zawody sportowe, dogoterapia i wiele innych atrakcji.

Dzień Dziecka w Mysłowicach W tym roku mieszkańcy Mysłowic będą mogli bawić się w ramach Dnia Dziecka. Miasto przygotowuje z tej okazji zabawę, którą łączy z Dniem Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie ma odbyć się 5 czerwca w Parku Słupna. Dzieci nie powinny być zawiedzione, bo przygotowano dla nich sporo atrakcji. Nie zabraknie występów scenicznych. Mysłowiczanie będą mogli posłuchać koncertu zespołu Czereśnie, a także podziwiać popisy wokalne oraz występy muzyczne młodych Amadeuszów. Na Słupnej pojawi się kreatywne miasteczko, w którym dzieci będą mogły wziąć udział w licznych warsztatach - ceramicznych, plastycznych, rysunkowych, rękodzielniczych czy sitodruku. Pojawi się także MOKuś - maskotka Mysłowickiego Ośrodka Kultury, który będzie bawił się z dziećmi. Dla mysłowiczan przygotowano także stoiska do gry w szachy oraz pokaz cyrkowych sztuczek. Wszystko to dostępne będzie od godziny 14 do 18.

Mysłowicka Biblioteka zapewni strefę bookcrossingu, czyli wymianę książek, teatrzyk kamishibai, animacje z chustą KLANZY, zagadki i quizy literackie dla dzieci. Młodzi mysłowiczanie będą mogli także wziąć udział w zajęciach z elementami dogoterapii z udziałem psa, prowadzone przez Sławomirę Czech z Pomocnych Łapek. Atrakcją będzie także czytanie na trawie – czytanie bajek oraz zabawy z Biedronką i innymi postaciami bajkowymi.

W miasteczku organizacji pozarządowych będzie można zapoznać się z działalnością mysłowickich NGO.

Sportowe wyzwania na Dzień Dziecka w Mysłowicach Dzień Dziecka w Mysłowicach będzie miał także sportowy wymiar. Mysłowiczanie będą mogli powalczyć w rodzinnym turnieju w siatkówce plażowej. Do turnieju zgłaszają się pary, w których jest minimum jedna osoba niepełnoletnia. W składzie mogą znaleźć się tylko osoby spokrewnione. Kategoria – OPEN. System rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszeń, ogłoszony w dniu zawodów, po zakończeniu rekrutacji. Zgłoszenia do turnieju w godz. 9-10. Rozpoczęcie turnieju zaplanowano na godz. 10.

Czeka także turniej piłki ręcznej plażowej dla dzieci – do turnieju zgłaszają się drużyny 5-8 osób, w których wszystkie są osobami niepełnoletnimi. Kategoria – OPEN. System rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszeń, ogłoszony w dniu zawodów, po zakończeniu rekrutacji. Zgłoszenia do turnieju godz. 9-10. Turniej ma rozpocząć się o godz. 10.

Przygotowano także turniej wodnej piłki nożnej dla dzieci – do turnieju zgłaszają się drużyny 4-osobowe, w których wszystkie są osobami niepełnoletnimi. Kategoria – OPEN. System rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszeń, ogłoszony w dniu zawodów, po zakończeniu rekrutacji. Zgłoszenia do turnieju w godz. 14–15. Rozpoczęcie turnieju planowane jest na godz. 15. Jak informuje Urząd Miasta w Mysłowicach zabawy będą odbywać się w reżimie sanitarnym.

FDA zatwierdziła lek na COVID-19