Dzień Kobiet w PRL-u był świętem państwowym. Akademie, wiece, kwiaty, kawa i rajstopy to jego symbole. Zobacz zdjęcia pań z tamtych czasów!

W PRL-u Dzień Kobiet funkcjonował jako święto państwowe

Dzień Kobiet sięga swoimi początkami pierwszej dekady dwudziestego wieku, kiedy to w 1909 roku poraz pierwszy obchodzono go w Stanach Zjednoczonych. Święto przypadło wówczas dokładnie na dzień 28 lutego, a zostało ustanowione przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W kolejnym roku zyskało już wymiar międzynarodowy, w związku z czym zaczęto je obchodzić na całym świecie. Decyzją Międzynarodówki Socjalistycznej w Kopenhadze Dzień Kobiet przeniesiono wtedy na 8 marca i ustalono, że ma on służyć przede wszystkim krzewieniu idei praw kobiet, walce o pokój, wolność oraz szczęśliwą przyszłość dzieci, a także budowaniu wsparcia społecznego dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W Polsce także obchodzono Dzień Kobiet, lecz jako święto państwowe zaczął on funkcjonować dopiero po drugiej wojnie światowej i przetrwał w takiej formie aż do 1993 roku.