Dzień Kobiet w Rybniku z rajtuzami w roli głównej. Już po raz siódmy zorganizowano Bieg w Rajtuzach. Zobacz ZDJĘCIA

To już tradycja. W Rybniku już po raz siódmy zorganizowano Dzień Kobiet w rajtuzach. Panie, wzorem lat ubiegłych zebrały się na terenie Stadionu Lekkoatletycznego, by na sportowo w wyśmienitych humorach, poświętować. Jak zwykle w czasie tej imprezy liczył się przede wszystkim dobry humor i dystans do siebie.

- To jest świetna zabawa, idealny sposób na spędzenie święta w doborowym towarzystwie i z uśmiechem na ustach - mówiły nam uczestniczki.

Na "dzień dobry" panie zmierzyły się w czasie piątych Mistrzostw w Rzucie Rajtuzą. Technika rzutu jak zwykle była dowolna. Jedne panie zwijały rajtuzy w kostkę, inne szły na żywioł i próbowały innych technik. Potem panie spróbowały swoich sił w czasie dorocznego Biegu w Rajtuzach. Do pokonania panie miały 5 okrążeń na bieżni lekkoatletycznej (dystans ok. 2 km). Na końcu były jeszcze wybory Miss w Rajtuzach.