Dzień Kota 2023. Oto Dziennikowa kocia ferajna. Kotki, kocury, kocięta naszych Czytelników. Zobaczcie ZDJĘCIA Redakcja

Dzisiaj rano opublikowaliśmy galerię kotek i kocurów naszych redakcyjnych kolegów. Zdjęciami pochwaliliśmy się na Facebooku, zachęcając Was do przesyłania zdjęć Waszych ulubieńców. Na odzew nie musieliśmy długo czekać. Otrzymaliśmy całą masę wizerunków przeuroczych sierściuchów - od młodych kociaków, po dostojne osobniki obu płci. Co ciekawe, wśród tego sporego stada tylko pojedyncze osobniki mają te same imiona. Może kiedyś stworzymy Słownik Imion Kocich? Tymczasem prezentujemy kocią ekipę Czytelników Dziennika Zachodniego. Ależ to jest GALERIA!